Валерия Мамлеева: не отступать и не сдаваться

Вчерашняя юниорка из России претендует на призы национального чемпионата США по дзюдо.

15 мая в солнечном Рино в штате Невада, в некогда главной игорной столице мира, россиянка Валерия Мамлеева вступит в борьбу за призовые места Национального чемпионата США по дзюдо (USA Judo Senior National Championships 2021) — главного события года для всех американских поклонников этого борцовского искусства.

Удивительным является сам факт участия россиянки в чемпионате, но здесь необходимо отметить, что Валерия — единственная россиянка, обладающая подтвержденным коричневым поясом по классификации федерации дзюдо США (USJF и USA Judo).

Талантливая спортсменка далеко не новичок в мире борьбы. Она кандидат в мастера спорта РФ по дзюдо и самбо, обладательница семи наград в международных турнирах по дзюдо среди девушек, а еще в ее активе многочисленные победы в России. В США Валерия получила всеамериканскую известность и одноименный статус по версии Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), завоевав в 2020 году пятое место в национальном студенческом чемпионате США по вольной борьбе в своей весовой категории. Всеамериканский статус присваивается максимально перспективным юниорам, занявшим первые шест мест на национальном первенстве.

Валерия была настроена на победу в чемпионате по вольной борьбе и в начале 2021 года, тем более что призеры могли бы претендовать на квалификацию для дальнейшего отбора в состав олимпийской сборной США. Но, к сожалению, нелепая травма спутала все карты. Чемпионат по вольной борьбе пришлось пропустить, но Валерия не опустила руки.

Коричневый пояс подтвержден по классификации федерации дзюдо США (USJF и USA Judo). Фото Фото из архива Валерии Мамлеевой

Едва восстановившись, она вернулась к истокам своей спортивной карьеры и вошла в состав известного клуба дзюдо «Белый дракон» (Сент-Луис, Миссури) под руководством знаменитого борца и тренера Дерика Уэллмана, начавшего свою карьеру еще в далеком 1973 году. Включившись в тренировочный процесс, Валерия быстро вошла в форму и смогла подтвердить свой коричневый пояс по классификации федерации дзюдо США, пройдя все требования и выполнив все нормативы. Долгожданное продолжение — заявка на участие в национальном чемпионате одобрена.

Российская спортсменка в настоящее время является студенткой Университета Линденвуд (Миссури, США). Но еще совсем недавно ее имя было в протоколах и российских соревнований по дзюдо. Вспомним несколько важных этапов в ее жизни.

Российские старты

Валерия Мамлеева родилась в Якутске в 2000 году, где путь к спорту начала с занятий спортивной гимнастикой, позже переехала в город Дзержинский (Подмосковье), где увлеклась тхэквондо. В 2009 поступила в Школу олимпийского резерва «Союз», где первый тренер — знаменитый Феликс Владимирович Саакян — сразу отметил особую хватку и упорство юной спортсменки. А этому специалисту можно было доверять — ведь он и сам был мастером спорта СССР по самбо, а его воспитанники, дзюдоисты братья Будылины взошли на пьедестал первенств Европы и мира, а также Олимпийских игр в Сиднее.

Валерия — победитель Международного турнира в СПБ. Фото Фото из личного архива Валерии Мамлеевой

Три года упорных тренировок принесли и первые победы на юношеских районных и городских соревнованиях. Но в 2012 году Саакян ушел из жизни. Это драматическое время для Валерии, ведь он был для нее как второй отец, добрый и мудрый наставник. После кончины Саакяна тренерами Валерии стали Александр Евгеньевич и Оксана Дмитриевна Прокофьевы. Начался новый виток ее спортивной карьеры.

Валерия стала заметной и на больших турнирах. С 2013 года выигрывала призовые места на первенствах Московской области и Центрального федерального округа. Успехи молодой воспитанницы школы олимпийского резерва оценили по заслугам — ее включали в состав юношеской сборной команды ЦФО на первенствах России по дзюдо и самбо.

Среди наиболее важных побед в российских стартах Мамлеева отмечает для себя победные шаги 2015-2016 годов:

1-е место на 2-м этапе 7-й летней спартакиады учащихся по дзюдо в ЦФО, май 2015-го;

1-е место на 2-м этапе 7-й летней спартакиады учащихся по самбо в ЦФО, май 2015-го;

1-е место в 19-м международном турнире по дзюдо «Олимпийские старты — Кубок Победы», Санкт-Петербург, апрель 2016-го;

1-е место, первенство ЦФО по самбо среди девушек. ноябрь 2016-го.

Международные победы

Специалисты юношеской сборной ЦФО по дзюдо взяли талантливую спортсменку на заметку и пригласили ее в основной состав. Этот важный шаг в спортивной карьере Валерии позволил ей выйти на серьезный международный уровень. С 2014 по 2016 годы она побеждала и завоевывала призовые места на крупных международных турнирах по дзюдо в Польше (2-е место), Франции (2-е), Эстонии (2-е), Болгарии (1-е), России (Санкт-Петербург — 1-е место, Дзержинский — 2-е и 3-е место).

Успехи в международных юношеских соревнованиях укрепляли позиции Валерии и давали реальные шансы перейти на следующий возрастной уровень — юниорская сборная страны, а далее перспективы выхода и на олимпийские старты.

Новая эпоха

После окончания средней школы перед Мамлеевой была отличная спортивная перспектива, юниорская сборная России и крупные международные старты. Но судьба преподнесла совсем иное развитие карьеры ... Волею судьбы в 2018 году Валерия поступила в Университет Линденвуд в штате Миссури, США.

В США дзюдо и тем более самбо не имеют такого широкого распространения как в России, и поэтому встал резонный вопрос — что делать? Выбор Мамлеевой остановился на вольной борьбе — как наиболее перспективном и распространенном виде женских единоборств в США.

Команда Университета Линденвуд с радостью приняла в свою семью перспективную спортсменку из России.

Используя богатый опыт тренировок и международных выступлений, Валерия сразу вошла в основной состав команды и уже через два года (в марте 2020-го) завоевала 5-е место в своей весовой категории на национальном чемпионате США среди университетских команд по вольной борьбе.

Призеры Национального студенческого чемпионата США по женской вольной борьбе 2020 года. Фото Lindenwood University Athletics

Не отступать и не сдаваться

Сейчас перед Валерией Мамлеевой новая цель — попасть в призеры национального чемпионата по дзюдо 2021 года. Открыть для себя новые горизонты спортивного будущего. Ее упорство и боевой настрой позволяют надеяться на успех.

Но ее жизнь это не только соревнования. Валерия не намерена ограничиваться только спортивными успехами — в будущем Валерия планирует обязательно найти возможность поделиться своим опытом с детьми, открыв свою секцию борьбы. Дать детям не просто спортивное увлечение, но открыть возможность создавать свое будущее. Воспитать в них уверенность в своих силах, взаимоуважение и целеустремленность. Она хочет донести до детей девиз своего первого тренера: чтобы достичь вершин, будь то в спорте или в каком-либо другом деле, надо научиться ставить перед собой цель, верить в нее и добиваться ее выполнения. По этим правилам и живет и побеждает сама Валерия Мамлеева.