Гилязова выиграла финал чемпионата России за 40 секунд!

С успехом Сабину поздравил великий Федор Емельяненко.

Fonbet чемпионат России по дзюдо прошел 15-18 октября в Минеральных Водах. Главный турнир сезона состоялся при поддержке Российского спортивного фонда.

Стартовый день сразу задал яркий и позитивный настрой как участникам, так и многочисленным болельщикам, до отказа заполнившим трибуны комплекса «Минводы ЭКСПО», — ведь в ходе торжественной церемонии открытия состоялось чествование наших медалистов недавнего чемпионата мира в Баку. Лучший дзюдоист планеты Инал Тасоев, бронзовые призеры турнира Мадина Таймазова, Сабина Гилязова, Мария Иванова, Нияз Билалов, а также обладатели командного серебра поднялись на подиум, где под овации публики им были вручены премиальные сертификаты. За личное золото — на 10 миллионов 750 тысяч рублей, за бронзу — на 1 миллион 750 тысяч рублей, а серебряная команда получила чек на 6 миллионов рублей.

Некоторые герои чемпионата мира вышли в Минеральных Водах и на татами. И пусть времени на полноценное восстановление после возвращения из Азербайджана практически не было, это не помешало Гилязовой убедительно доказать лидерство в категории 48 кг. Финальную схватку против Аины Моисеевой она завершила эффектнейшим броском всего через 40 секунд! А с победой Сабину поздравил один из лучших бойцов в истории ММА Федор Емельяненко — он входил в число многочисленных ВИП-гостей чемпионата России.

«Когда вышла на первую схватку, поняла, что эмоционально опустошена после чемпионата мира, — сказала Гилязова после церемонии награждения. — Но финальной схваткой довольна, выиграла красивым броском, который давно отрабатывала на тренировках».

Как всегда, большое внимание привлекло выступление «мисс дзюдо» — Ксении Галицкой, сменившей в нынешнем году весовую категорию на 63 кг. Новые соперницы не стали для нее камнем преткновения — Галицкая уверенно дошла до финала, где разобралась со Стефанией Власовой, для которой серебро чемпионата России стало четвертым подряд.

Сменила вес и Камила Бадурова — теперь она выступает в категории 70 кг. Для нее тоже не стали преградой новые соперницы. Чемпионками России среди женщин также стали: Глафира Борисова (52 кг), Дарья Кузьмина (57 кг), Александра Бабинцева (78 кг), Анастасия Холодилина (свыше 78 кг).

«На чемпионате России лидеры подтвердили свое реноме во всех категориях, — отметила тренер нашей женской сборной Флора Мхитарян. — Что касается побед Галицкой и Бадуровой в новых весах, то у них уже проходили международные старты, и они, думаю, адаптировались к новым категориям. Старт в Минеральных Водах был им нужен, чтобы утвердиться в качестве лидеров».

В мужском турнире побеждали как признанные мастера, так и молодые спортсмены, только штурмующие вершины. Так, в весе 90 кг золото завоевал Давид Карапетян, у которого в коллекции уже есть разнообразные медали и российских, и международных соревнований, а в категории 73 кг — 21 летний Магомед Маштаев, для которого этот сезон стал прорывом в элиту. Отдельно стоит отметить категорию 100 кг — здесь состоялось множество драматичных поединков — сильнейшим, на радость местной публике, оказался представитель Ставропольского края Роман Резников.

В остальных весах чемпионами России у мужчин стали: Дамир Меремов (60 кг), Исмаил Мисиров (66 кг), Курбан Кудиев (81 кг), Серикбай Жанабеков (свыше 100 кг). «Главный итог — даже в отсутствие первых номеров национальной команды чемпионат России подтвердил высочайший уровень нашего дзюдо. У нас очень много талантливых и сильных спортсменов, которых мы увидели на этом турнире», — резюмировал тренер мужской сборной страны Анзаур Арданов.

Украшением соревнований стал смешанный командный турнир, в котором сборную Санкт-Петербурга усилили участники чемпионата мира в Баку — Мария Иванова, Тамара Лищенко, Дали Лилуашвили и Егор Андони. Но несмотря на это, петербуржцы в драматичном противостоянии уступили в полуфинале команде Уральского федерального округа, которая затем завоевала золото.

Андрей Симоненко