Владимир Путин: "С профессионалами легче"

Президент России Владимир Путин остался доволен тренировкой с Мансуром Исаевым. В четверг глава государства вышел на татами в центре спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт" в Сочи.
– Чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче, - цитирует Life Путина. - Он чувствует все, он на кончиках пальцев, что называется, не только чувствует, но и понимает, что происходит, там где нужно, и поможет, и поддержит.
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1193878/s_profiessionalami_lieghchie_putin_rasskazal_o_trienirovkie_v_sochi?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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