Владимир Путин: "С профессионалами легче"

Президент России Владимир Путин​ остался доволен тренировкой с Мансуром Исаевым. В четверг глава государства вышел на татами в центре спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-спорт" в Сочи.

– Чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче, - цитирует Life Путина. - Он чувствует все, он на кончиках пальцев, что называется, не только чувствует, но и понимает, что происходит, там где нужно, и поможет, и поддержит.