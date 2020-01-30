Умер главный тренер сборной СССР по дзюдо на Олимпиаде-1980 Мищенко

Заслуженный тренер СССР, главный тренер сборной СССР по дзюдо на Олимпиаде-1980 в Москве Борис Мищенко скончался на 84-м году жизни, сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

«Долгие годы Борис Павлович работал главным тренером команды ЦСКА по дзюдо, воспитал многих талантливых атлетов, успешно защищавших честь страны на международных соревнованиях. Мищенко был яркой и сильной личностью, бескомпромиссным человеком и мудрым наставником. Уход из жизни Бориса Павловича Мищенко — тяжелая утрата, но светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких людей», — отмечено в пресс-релизе.

Мищенко трижды становился призером чемпионатов Европы по дзюдо и дважды — чемпионом СССР по самбо. На Олимпиаде-1980 его спортсмены завоевали четыре медали, две из них — золотые.