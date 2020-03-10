Турнир мировой серии по дзюдо в Екатеринбурге отменен из-за коронавируса

Международная федерация дзюдо отменила все квалификационные олимпийские турниры, сообщает официальный сайт соревнований. В их числе и турнир мировой серии «Большой шлем» в Екатеринбурге.

Причиной такого решения стала ситуация с коронавирусом. Ранее планировалось, что турнир в Екатеринбурге пройдет без зрителей. Соревнования в России должны были пройти с 13 по 15 марта. По решению федерации, все соревнования отменены до 30 апреля.

В турнире должны были участвовать 587 спортсмены из 90 стран, кроме представителей Китая, Кореи, Ирана и Италии, где распространен коронавирус.