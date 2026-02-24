Стал известен состав сборной России на турнир Большого шлема в Ташкенте

Федерация дзюдо России объявила состав сборной России на турнир Большого шлема в Ташкенте.

Соревнования в столице Узбекситана пройдут с 27 февраля по 1 марта.

У мужчин выступят Турпал Хабибулаев (весовая категория до 60 кг), Кантемир Замбатов и Абдуллах Парчиев (до 66 кг), Данил Лаврентьев и Шамиль Зилфикаров (до 73 кг), Абдул-Керим Тасуев (до 81 кг), Астемир Абазов и Адам Цечоев (до 90 кг), Адам Сангариев и Ахмед Магомадов (до 100 кг), а также Бислан Катамардов (свыше 100 кг).

У женщин в заявку вошли Кристина Дудина и Аина Моисеева (до 48 кг), Эльвида Гурьева и Вита Майданик (до 57 кг), Стефания Власова и Александра Балабанова (до 63 кг). Ева Огнивова и Камила Бадурова (до 70 кг), Александра Бабинцева и Виктория Лихачева (до 78 кг).

27 ноября 2025 года Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.