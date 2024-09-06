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Спортсмены из ДНР и ЛНР примут участие в турнире по дзюдо в Москве

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8 сентября в Московском центре боевых искусств состоятся всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет «ДоброFON» на призы мастера спорта СССР по дзюдо Виктора Зайцева. Организатором турнира выступила благотворительная программа «ДоброFON» компании FONBET, Федерация дзюдо России и Москвы, а также клуб единоборств «Динамовец».

За медали на столичном татами будут бороться более 500 спортсменов из 30 регионов России, а также представители Донецкой и Луганской народных республик. Главная особенность турнира — его формат, который был успешно опробован в прошлом году: по итогам личных соревнований из призеров будут сформированы несколько команд, которые в качестве наставников возглавят прославленные отечественные дзюдоисты.

«Всегда с теплотой вспоминаю юношеские годы в дзюдо. Я тренировался под руководством Виктора Викторовича Зайцева. Это очень отважный, бодрый и знающий свое дело человек. Мы должны помнить тех людей, которые нас воспитывают. Считаю, что роль тренера в нашей стране часто недооценена, но очень важна. Поэтому, имея возможность организовать такой турнир в честь своего любимого тренера, я сразу же этим воспользовался!» — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Победителям личного турнира предстоит разыграть командный кубок. В качестве наставников выступят: многократная чемпионка России, бронзовый призер «Большого шлема» в Баку Анастасия Поликарпова, а также победительница чемпионата и кубка России Оксана Агазаде. Кроме того, состязания проходят в рамках «Динамовской лиги-2024».

Личный турнир дзюдоисток стартует в 10.00 по московскому времени, а финальные командные схватки запланированы на 12.00 мск. Юноши выйдут на татами в 14.00, а финальная стадия начнется в 17.00. Торжественное открытие запланировано на 13.00 мск.

Компания FONBET с 2023 года является титульным спонсором Федерации Дзюдо России и всех соревнований по дзюдо в нашей стране.

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