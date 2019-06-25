Сборная России по дзюдо выиграла золото в командных соревнованиях на Европейских играх

Сборная России по дзюдо завоевала золотую медаль Европейских игр-2019 в Минске, одержав победу над Португалией в финале командных соревнований.

Хусейн Халмурзаев, Алена Прокопенко, Инал Тасоев, Муса Могушков, Ксения Чибисова и Дарья Межецкая оказались сильнее португальцев со счетом 4:3, уступая по ходу поединка 0:3.

Бронзовые медали выиграли дзюдоисты из Австрии и Франции.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.