Российский дзюдоист Тасуев вышел в финал турнира «Большого шлема» в Абу-Даби

Россиянин Абдул-Керим Тасуев вышел в финал турнира «Большого шлема» по дзюдо в Абу-Даби в весовой категории до 81 кг.

В полуфинальном поединке он победил Сунатулло Мусоева из Таджикистана. Соперником Тасуева в борьбе за золото станет канадец Франсуа Готье-Драпо.

Турнир в Абу-Даби стал первым после того, как 27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам выступать под флагом и гимном России. Соревнования завершатся 30 ноября.