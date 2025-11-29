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Российский дзюдоист Тасуев вышел в финал турнира «Большого шлема» в Абу-Даби

Анастасия Пилипенко

Россиянин Абдул-Керим Тасуев вышел в финал турнира «Большого шлема» по дзюдо в Абу-Даби в весовой категории до 81 кг.

В полуфинальном поединке он победил Сунатулло Мусоева из Таджикистана. Соперником Тасуева в борьбе за золото станет канадец Франсуа Готье-Драпо.

Турнир в Абу-Даби стал первым после того, как 27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам выступать под флагом и гимном России. Соревнования завершатся 30 ноября.

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