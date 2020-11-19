Российский дзюдоист Мшвидобадзе завоевал золото чемпионата Европы
19:33
Представитель России Роберт Мшвидобадзе победил на чемпионате Европы по дзюдо в Праге (Чехия). Он завоевал золото в весовой категории до 60 кг. В финале он победил еще одного россиянина Яго Абуладзе.
Бронзовые медали завоевали Франсиско Гарригоса (Испания) и бельгийцу Йорре Ферстрэтен (Бельгия).
31-летний Мшвидобадзе ранее становился чемпионом Европы-2017 года и серебряным призером чемпионата мира-2018, а также выигрывал чемпионат мира среди полицейских в 2012 году.
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