Российский дзюдоист Мшвидобадзе завоевал золото чемпионата Европы

Представитель России Роберт Мшвидобадзе победил на чемпионате Европы по дзюдо в Праге (Чехия). Он завоевал золото в весовой категории до 60 кг. В финале он победил еще одного россиянина Яго Абуладзе.

Бронзовые медали завоевали Франсиско Гарригоса (Испания) и бельгийцу Йорре Ферстрэтен (Бельгия).

31-летний Мшвидобадзе ранее становился чемпионом Европы-2017 года и серебряным призером чемпионата мира-2018, а также выигрывал чемпионат мира среди полицейских в 2012 году.