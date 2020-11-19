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Российский дзюдоист Мшвидобадзе завоевал золото чемпионата Европы

19:33
Роберт Мшвидобадзе. Фото Международная федерация дзюдо.
Роберт Мшвидобадзе. Фото Международная федерация дзюдо.

Представитель России Роберт Мшвидобадзе победил на чемпионате Европы по дзюдо в Праге (Чехия). Он завоевал золото в весовой категории до 60 кг. В финале он победил еще одного россиянина Яго Абуладзе.

Бронзовые медали завоевали Франсиско Гарригоса (Испания) и бельгийцу Йорре Ферстрэтен (Бельгия).

31-летний Мшвидобадзе ранее становился чемпионом Европы-2017 года и серебряным призером чемпионата мира-2018, а также выигрывал чемпионат мира среди полицейских в 2012 году.

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