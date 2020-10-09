Российская дзюдоистка Гузун дисквалифицирована на два года

Победительницу Кубка Европы по дзюдо среди кадетов 2019 года Татьяну Гузун дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

Срок дисквалификации рассчитан на два года. В пункте 2.1 Общероссийских антидопинговых правил говорится, что к нарушению относится «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Помимо победы в Кубке Европы среди кадетов, Гузун становилась чемпионом России среди девушек до 18 лет (2018) и победителем командного первенства Европы среди кадетов (2018).