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Допинг

Российская дзюдоистка Гузун дисквалифицирована на два года

12:35

Победительницу Кубка Европы по дзюдо среди кадетов 2019 года Татьяну Гузун дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

Срок дисквалификации рассчитан на два года. В пункте 2.1 Общероссийских антидопинговых правил говорится, что к нарушению относится «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена».

Помимо победы в Кубке Европы среди кадетов, Гузун становилась чемпионом России среди девушек до 18 лет (2018) и победителем командного первенства Европы среди кадетов (2018).

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/

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