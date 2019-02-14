Путин рассказал, что дзюдо помогает улучшить настроение и видеть мир без "розовых очков"

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам после тренировки с дзюдоистами в сочинском спортивном центре "Юг-Спорт", что занятия дзюдо помогают ему улучшить настроение и смотреть на мир без "розовых очков", сообщает ТАСС.

- Наверное и то, и другое, потому что это - известный медицинский фактор: у человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому. Это, так можно сказать, почти что "розовые очки" снимаются, все начинает получаться, такое комплексное воздействие", - сказал Путин, отвечая на вопрос, помогают ли ему такие тренировки в большей степени разгрузить мысли или же зарядиться энергией.

На тренировке во время разминки-спарринга, когда спортсмены выполняли различные приемы и броски, Путин отработал в паре с несколькими олимпийскими чемпионами.

- Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий [партнер]. Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом - с ним безопасно, - поделился своими впечатлениями Путин.