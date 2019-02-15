Путин повредил палец на тренировке по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами повредил палец руки, сообщает ТАСС.
Глава государства посетил спортивный комплекс "Юг Спорт", где пообщался с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.
Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приемы, Путин потренировался на татами со многими спортсменками. Однако в тренировке с Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.
Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а завершив тренировку сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.
Путин на татами: Спустя два года президент снова вышел на тренировку со сборной России по дзюдо pic.twitter.com/a5kqmFHaOD– Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 февраля 2019 г.
Путин и палец: заклеили пластырем, вот и вся травма pic.twitter.com/ddZvqkURcS– Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 февраля 2019 г.
Дополнительная информация
https://tass.ru/sport/6119129?fbclid=IwAR2lPuEFYwLAwDw1--hnW2_04WwlmatN5o11gdPpAMLHuCoy_X0JwDMp_dw