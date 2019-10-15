Путин получил от дзюдоистов в подарок черный пояс
18:51
Президент РФ Владимир Путин пообщался с дзюдоистами, которые участвовали в показательных выступлениях во время государственного приема в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «РИА Новости».
Путин оставил автограф на кимоно, один из спортсменов подарил ему кимоно и черный пояс. После этого глава государства сфотографировался с дзюдоистами.
Дзюдоисты из ОАЭ получили у Путина автограф в обмен на кимоно и чёрный пояс pic.twitter.com/tDIZzD2Pdo— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 15, 2019