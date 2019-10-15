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Новости   //    Единоборства / ММА   //    Дзюдо

Путин получил от дзюдоистов в подарок черный пояс

18:51

Президент РФ Владимир Путин пообщался с дзюдоистами, которые участвовали в показательных выступлениях во время государственного приема в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «РИА Новости».

Путин оставил автограф на кимоно, один из спортсменов подарил ему кимоно и черный пояс. После этого глава государства сфотографировался с дзюдоистами.

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