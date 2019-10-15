Путин получил от дзюдоистов в подарок черный пояс

Президент РФ Владимир Путин пообщался с дзюдоистами, которые участвовали в показательных выступлениях во время государственного приема в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает «РИА Новости».

Путин оставил автограф на кимоно, один из спортсменов подарил ему кимоно и черный пояс. После этого глава государства сфотографировался с дзюдоистами.