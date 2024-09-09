Путин наградил орденом Александра Невского президента клуба дзюдо «Турбостроитель»

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента петербургской РОО «Клуб дзюдо «Турбостроитель» Михаила Рахлина.

Михаил — сын Анатолия Рахлина, тренера по дзюдо, у которого в юности занимался глава государства. Соответствующий указ был опубликован в понедельник.

«За большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации, активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Рахлина Михаила Анатольевича — тренера преподавателя государственного бюджетного учреждения дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина Калининского района Санкт-Петербурга, президента Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб дзюдо Турбостроитель», — цитируют содержание документа «РИА Новости».

Клуб дзюдо «Турбостроитель» — преемник спортивного клуба Ленинградского металлического завода, одного из старейших спортивных клубов города. Первые спортивные секции на ЛМЗ были организованы еще в 1930-е годы. В сентябре 1969 года здесь открылась секция дзюдо под руководством Анатолия Рахлина.