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Призер чемпионата мира Ильясов пропустил полгода тренировок из-за травмы спины

19:40

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира в Токио. В финале он проиграл португальцу Жорже Фонсеке.

«Этот сезон для меня был самым сложным в карьере, в самом его начале я травмировал поясницу и вообще не мог бороться пять-шесть месяцев, — цитирует Ильясова ТАСС. — Потом я проиграл Гран-при в Хорватии в первой же схватке, ушла уверенность, было тяжело настраиваться после всего этого. Восстановился только месяца два назад.

Но на чемпионат мира я уже ехал выигрывать. У нас здесь, в Токио, каждый из состава мог выиграть, просто кому-то не повезло. И главный урок, который я вынес из этого турнира, — терпи, даже когда не осталось сил, даже когда терпеть уже не можешь. В схватке с корейцем это получилось».

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6826229

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