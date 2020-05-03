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Новости   //    Единоборства / ММА   //    Дзюдо

Олимпийский призер по дзюдо арестован по обвинению в насилии над несовершеннолетней

18:31
Ван Ги Чхун. Фото Международная федерация дзюдо
Ван Ги Чхун. Фото Международная федерация дзюдо

Серебряный призер Олимпиады кореец Ван Ги Чхун арестован по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, сообщает Yonhap. Расследование в отношении 31-летнего дзюдоиста началось в марте.

В 2009 году Ван Ки Чун уже был арестован за нападение на женщину в ночном клубе. Обвинений против него не было выдвинуто.

Ван Ки Чун завоевал серебро Игр-2008 в весе до 73 кг. Также на его счету два золота и бронза чемпионатов мира.

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