Олимпийский призер по дзюдо арестован по обвинению в насилии над несовершеннолетней

Серебряный призер Олимпиады кореец Ван Ги Чхун арестован по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, сообщает Yonhap. Расследование в отношении 31-летнего дзюдоиста началось в марте.

В 2009 году Ван Ки Чун уже был арестован за нападение на женщину в ночном клубе. Обвинений против него не было выдвинуто.

Ван Ки Чун завоевал серебро Игр-2008 в весе до 73 кг. Также на его счету два золота и бронза чемпионатов мира.