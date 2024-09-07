Мудранов считает правильным решение убрать нейтральные обозначения с нашивок дзюдоистов

Олимпийский чемпион Беслан Мудранов отреагировал на то, что российские дзюдоисты будут выступать под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF).

«Я думаю, что это правильное решение.А подтолкнуло к этому решение МОК о том, что наших вроде бы допускали до последнего момента, а в конце так с нами начали обращаться. Международная федерация дзюдо всегда «за», поддерживает, на чемпионаты Европы и мира нас допускают. Я думаю, что давно нужно было так поступить, это правильное решение», — приводит ТАСС слова Мудранова.

1 сентября президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что российские дзюдоисты не будут носить наспинные нашивки с обозначением нейтральных атлетов (AIN) и начнут выступать под эгидой IJF.