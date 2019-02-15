Мансур Исаев - о тренировке с Президентом: "Мышцы и голова все помнят"

Олимпийский чемпион Мансур Исаев остался доволен тренировкой с Президентом России Владимиром Путиным​. По его словам, глава государства находится в хорошей форме.

– Честно, неплохая форма, и в прошлом году мы делали тренировку, он был в хорошей форме, и сейчас видно, что навыки дзюдо остались – мышцы и голова всё помнят, – цитирует Life Инсаева.