Мансур Исаев - о тренировке с Президентом: "Мышцы и голова все помнят"

Олимпийский чемпион Мансур Исаев остался доволен тренировкой с Президентом России Владимиром Путиным. По его словам, глава государства находится в хорошей форме.
– Честно, неплохая форма, и в прошлом году мы делали тренировку, он был в хорошей форме, и сейчас видно, что навыки дзюдо остались – мышцы и голова всё помнят, – цитирует Life Инсаева.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1193879/myshtsy_i_gholova_vsio_pomniat_olimpiiskii_chiempion_otsienil_trienirovku_s_putinym?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Загрузка...