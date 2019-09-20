Источник: олимпийская чемпионка-2016 провалила допинг-тест
20 сентября 2019, 22:46
Олимпийская чемпионка Олимпиады в Рио по дзюдо Рафаэла Силва провалила допинг-тестирование перед Панамериканскими играми, сообщает Globo Esporte. В пробе бразильянки от 9 августа обнаружен препарат фенотерол.
По словам Силвы, запрещенное вещество попало в ее организм случайно.
Рафаэла Силва на Играх-2016 завоевала золото в весе до 57 кг.
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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