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Новости   //    Единоборства / ММА   //    Дзюдо

Источник: олимпийская чемпионка-2016 провалила допинг-тест

20 сентября 2019, 22:46

Олимпийская чемпионка Олимпиады в Рио по дзюдо Рафаэла Силва провалила допинг-тестирование перед Панамериканскими играми, сообщает Globo Esporte. В пробе бразильянки от 9 августа обнаружен препарат фенотерол.

По словам Силвы, запрещенное вещество попало в ее организм случайно.

Рафаэла Силва на Играх-2016 завоевала золото в весе до 57 кг.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема




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