Источник: олимпийская чемпионка-2016 провалила допинг-тест

Олимпийская чемпионка Олимпиады в Рио по дзюдо Рафаэла Силва провалила допинг-тестирование перед Панамериканскими играми, сообщает Globo Esporte. В пробе бразильянки от 9 августа обнаружен препарат фенотерол.

По словам Силвы, запрещенное вещество попало в ее организм случайно.

Рафаэла Силва на Играх-2016 завоевала золото в весе до 57 кг.