Глава НОК и Федерации дзюдо Японии: «Я не хотел бы драться с Путиным»

Глава Олимпийского комитета Японии, глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита сказал, что не хотел бы проводить спарринг с президентом России Владимиром Путиным.

— Я никогда не думал о Путине как о возможном сопернике по дзюдо, — цитируют Ямаситу «РИА Новости». — Он немного старше меня. Но он же не только дзюдо занимается. В последнее время занимается хоккеем, плаванием, горными лыжами. Он очень натренирован. Я никогда не думал о том, чтобы победить его в дзюдо. Я бы не хотел с ним драться! Я хочу дружить. Я хочу всегда быть с ним в хороших отношениях.