Этап мировой серии по дзюдо в Екатеринбурге пройдет без зрителей

Предстоящий этап мировой серии по дзюдо «Большой Шлем» в Екатеринбурге будет проводиться без зрителей. Организаторы приняли такое решение по рекомендации Роспотребнадзора в качестве меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

— Международный турнир по дзюдо «Большой шлем — 2020», проведение которого запланировано в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, пройдет при пустых трибунах, — цитирует РИА Новости представителя организаторов. — Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора.

Ожидается, что в турнире примут участие 587 спортсмены из 90 стран, но среди них не будет представителей Китая, Кореи, Ирана и Италии, где распространен коронавирус.