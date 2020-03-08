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Этап мировой серии по дзюдо в Екатеринбурге пройдет без зрителей

11:14
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Предстоящий этап мировой серии по дзюдо «Большой Шлем» в Екатеринбурге будет проводиться без зрителей. Организаторы приняли такое решение по рекомендации Роспотребнадзора в качестве меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

— Международный турнир по дзюдо «Большой шлем — 2020», проведение которого запланировано в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, пройдет при пустых трибунах, — цитирует РИА Новости представителя организаторов. — Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора.

Ожидается, что в турнире примут участие 587 спортсмены из 90 стран, но среди них не будет представителей Китая, Кореи, Ирана и Италии, где распространен коронавирус.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200308/1568309638.html

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