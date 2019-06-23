Дзюдоистка Межецкая назвала золото на Европейских играх в Минске самой значимой победой

Российская дзюдоистка Дарья Межецкая прокомментировала победу в весовой категории до 57 килограмм на Европейских играх в Минске. В финале она победила представительницу Косово Нору Гжакову.

- Это, безусловно, самая значимая моя победа, – приводит портал teamrussia.pro слова Межецкой. – Пока! Вручили сразу две медали – за Европейские игры и чемпионат Европы. Одну подарю своему тренеру Сергею Викторовичу Герасимову, у которого два дня назад был день рождения. Ту, которую он сам выберет. А вторая пусть будет подарком к моему дню рождения, который предстоит через два дня.

Напомним, Межецкая является чемпионкой России-2017. Европейские игры завершатся 30 июня.