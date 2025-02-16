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Дзюдоист Сухопаров рассказал, что был уверен в победе в поединке за бронзу турнира Большого шлема

Даниил Аршавский

Бронзовый призер турнира Большого шлема в Баку в категории до 81 килограмма, российский дзюдоист Егор Сухопаров рассказал, как готовился к поединку за медаль с представителем Таджикистана Сомоном Махмадбековым.

«С Сомоном я встречался до этого всего раз — мы приезжали с командой нашей школы в Сириус, где тренируется наша основная сборная. Тогда в спарринге сильнее по моим ощущениям был Сомон, но сейчас он сменил весовую категорию с 73 кг до 81, поэтому это давало определенную уверенность. Плюс была возможность изучить его манеру борьбы — он известный и титулованный борец», — цитирует Сухопарова ТАСС.

25-летний россиянин одержал победу над Махмадбековым 15 февраля. Первое место в весовой категории до 81 килограмма занял азербайджанец Зелим Цкаев, второе — канадский дзюдоист Франсуа Готье-Драпо.

Источник: ТАСС
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