Дзюдоист Халмурзаев посвятил медаль Европейских игр матери

Бронзовый призер Европейских игр Хусен Халмурзаев, выступающий в весовой категории до 90 кг, заявил, что посвятил свою медаль матери.

– Ехал за другой медалью, но лучше бронза, чем ничего, – цитирует Халмурзаева teamrussia.pro. – Британца переиграл тактически, за счет опыта. Хочу посвятить эту победу маме – она очень переживала, когда у меня был сложный период.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.