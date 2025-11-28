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28 ноября 2025, 18:19

Блиев — о выступлении с флагом России: «Мы себя ощущаем за крепкой стеной»

Анастасия Пилипенко

Российский дзюдоист Аюб Блиев рассказал, что выступление на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби с флагом и гимном России придало ему уверенности.

«На первый взгляд казалось, что большая ответственность, очень долго не было ни флага, ни гимна, но, не поверите, я никогда не был так спокоен и уверен, как сегодня. Придает ли российский триколор уверенности? Это даже не обсуждается, мы себя ощущаем за крепкой стеной», — цитирует Блиева ТАСС.

28 ноября россиянин победил Ариунболда Энхтайвана из Монголии в финале весовой категории до 60 кг и принес первую медаль команде России на текущих соревнованиях. Награда стала первой для россиян после решения исполкома Международной федерации дзюдо (IJF) вернуть российским спортсменам право соревноваться с флагом и гимном страны.

IJF объявила о разрешении российским дзюдоистам выступать на международных турнирах под флагом страны в четверг, 27 ноября. Российские дзюдоисты получили право выступать под национальным флагом, с гимном и символикой начиная с турнира «Большого шлема». Он проходит с 28 по 30 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: ТАСС
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