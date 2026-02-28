Дзюдоист Тасуев завоевал серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте

Российский дзюдоист Абдул-Керим Тасуев стал серебряным призером турнира Большого шлема в Ташкенте.

В финале в весовой категории до 81 кг 23-летний спортсмен уступил азербайджанцу Омару Раджабли. Бронзовые медали у узбекистанца Муроджона Юлдошева и японца Сотаро Фудзивары.

Россиянка Камила Бадурова проиграла представительнице Греции Елизавет Тельтсидоу в поединке за бронзу в весовой категории до 70 кг.

Соревнования в Узбекистане проходят с 27 февраля по 1 марта.

В ноябре 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) вернула спортсменам из России право выступать на международных турнирах с национальной символикой.

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