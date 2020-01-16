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Дмитрий Носов — о бое с Гуфом: «Не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы наркоманов»

13:08
Дмитрий Носов, 2004 год. Фото "СЭ"
Дмитрий Носов, 2004 год. Фото "СЭ"
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Бронзовый призер Олимпиады-2004, дзюдоист и депутат Госдумы России Дмитрий Носов прокомментировал вызов на бой от рэпера Алексея Долматова, который известен как Гуф.

— Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это, — приводит слова Носова радио «Говорит Москва». — Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно. Что он там наговорил — мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится.

Я не хочу и не собираюсь тратить свою жизнь на вызовы всех желающих наркоманов, алкоголиков и так далее. Есть более достойные и важные дела. Львы не охотятся на мышей.

Дополнительная информация

https://govoritmoskva.ru/news/221900/

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