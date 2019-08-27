Денис Ярцев: «Бронза чемпионата мира в Токио стала итогом 20 лет упорного труда»

Российский дзюдоист Денис Ярцев отметил, что долгожданная бронзовая медаль чемпионата мира в Токио стала результатом 20 лет упорного труда. Спортсмен стал третьим в весовой категории до 73 кг. В схватке за третье место он победил представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды.

— Медали чемпионата мира у меня еще не было, этот результат мне принесли годы работы, 20 лет упорных тренировок, и вот она — долгожданная медаль. Я доволен. Бронза — только начало, — цитирует ТАСС Ярцева. — Но завтра я ее забуду и буду готовиться к Олимпийским играм. У нас хорошая конкуренция в этом весе, поэтому нельзя говорить, что эта медаль обеспечит мне участие в Играх в Токио, все через год может поменяться. К Играм готовимся все.

Спортсмен всегда выходит побеждать, и наша дуэль была принципиальной, я — один из немногих, кто у него выигрывал. Думаю, он это тоже знает и помнит, поэтому и у него также была задача у меня выигрывать. Он силен, но он не непобедим.