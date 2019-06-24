Чибисова завоевала бронзовую медаль Европейских игр

Российская дзюдоистка Ксения Чибисова, выступающая в весовой категории свыше 78 кг, завоевала бронзовую медаль Европейских игр в Минске.

В матче за бронзу россиянка победила Рошель Нуньес из Португалии. Соперница Чибисовой получила три шидо (предупреждения) за пассивность, после чего схватка была остановлена.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в столице Белоруссии с 21 июня по 1 июля.