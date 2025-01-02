Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 10:00

«Меня тянули в бандиты. Надо было сломать кому-то челюсть или застрелить собаку на глазах у хозяина». Истории экс-чемпиона мира по боксу

Экс-чемпиону мира по боксу Роману Кармазину исполнилось 52 года
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Роман Кармазин
Роман Кармазин.
Фото Getty Images
Сегодня Роману Кармазину исполнилось 52 года.

Он родился в Кузнецке — маленьком городке Пензенской области. В 90-е перебрался в Санкт-Петербург, где и началась его профессиональная боксерская карьера, а потом уехал в Америку.

В июле 2005-го Кармазин победил единогласным решением Кассима Оума из Уганды и стал чемпионом мира по версии IBF в первом среднем весе. Владел титулом ровно год — пока не проиграл по очкам американцу Кори Спинксу.

Последний бой Роман провел в 2011-м. Работал тренером с любителями — в том числе в США, куда вновь отправился в 2016 году. Через восемь лет вернулся в Россию, чтобы открыть собственную школу.

Роман КАРМАЗИН. Роман Кармазин: «Жалею, что был чемпионом мира»

А когда-то в «Разговоре по пятницам» Кармазин поразил откровением: «Жалею, что был чемпионом мира». На логичный вопрос: «Почему?» — ответил так:

— Потому что все воспринимают как богача. А у меня никогда не было больших денег. Сравнить с Кличко или Цзю в смысле гонораров — небо и земля. Они молодцы, заработали. Остальные боксеры получают копейки. Нашим людям кажется: если ты был чемпионом мира, миллион долларов точно скопил.

— Разве нет?

— Если сложить все мои гонорары — и то до миллиона будет очень далеко. Я ведь сейчас книжку написал, рассказал всю правду: как Дон Кинг меня обманывал, как дурят боксеров. Кто читал рукопись — поражались. Иллюзии развеялись.

— Сами писали?

— Сам, мне было интересно. Книжка нужная, а то читаю мемуары Коли Валуева — слишком приглажено. После моей мальчишки десять раз подумают, стоит ли идти в бокс. Я писал, как денег хватало на чай да батон хлеба. Набивал желудок, и вперед, на ринг. Это когда из родного Кузнецка перебрался в Питер. Дважды в день тренировался, умирая от голода. Слава богу, мать дала с собой мешок сахара, на поезде его пер.

— Жили на что?

— В Пушкине у меня был дядя-коммерсант. Ездил к нему фуры разгружать. Он кому-то 300 рублей подкинет, а мне — 500.

— Долго это продолжалось?

— Год. У меня был стимул — очень хотелось стать мастером спорта. В нашем Кузнецке не было ни одного. А меня тянули в бандиты, давали зарплату в тысячу долларов. Официально числился бы охранником в банке. Но заниматься надо было другими делами — кому-то сломать челюсть. Или собачку застрелить на глазах у хозяина. Я отвечал: «Не по этой части, ребята. Не могу людей калечить». Предлагали квартиру, машину самую модную — 99-ю...

— Сказка.

— Только жил бы я, скорее всего, в этой сказке недолго. В лучшем случае сел бы. Кто соглашался — или погибли, или по тюрьмам. Недавно встретил парня, был раньше деловой. Сейчас в какой-то фуфайке, на разбитой «Волге» ездит. Рассказывает: «Кого-то шлепнули, этот досиживает, тот в бегах. Ты молодец, что от всего отказался».

— Где знакомились с такими персонажами?

— В зале. Видели, как я работаю, — просились в пару. Я бац — на задницу его посадил. Другой, посильнее, просится — и его хлопнул. Начали расспрашивать: «Ты с кем?» — «Сам по себе...»

Роман Кармазин против Кори Спинкса.
Роман Кармазин против Кори Спинкса.
Фото Getty Images

— Мечта-то сбылась — получили мастера спорта?

— Когда стал чемпионом Европы среди профессионалов. До этого удостоверение не давали.

— Почему?

— Говорили: «Плати, у нас так принято». Я не понимал: за что? Хотя и после «Европы» пузырь самого дорогого коньяка пришлось купить.

— Вы же прошли армию?

— Обещали спортроту — загремел в ПВО. Уж там повезло, попал на кухню. Поваром до меня был жестокий парень из Казани, только меня уважал. А над молодыми издевался. Лупил молотком по пяткам.

— Почему?

— Людей же на синяки проверяли. Если к нему в наряд приходили — всю ночь кухню драили. А кончил он тем, что подрался с офицером. Увезли, и больше мы его не видели. Встретились случайно годы спустя на бое Холифилд — Ибрагимов. «Ты меня помнишь?» — спрашивает. «Такого не забудешь». И вот на кухню назначили меня. Я же ПТУ по специальности «Повар» окончил.

— Прижились на кухне?

— Так было классно! 40 градусов мороза, все вкалывают — а я в тепле. После этого парня я многое в части изменил — была дедовщина, а стала «пацановщина». Мое изобретение.

Роман Кармазин. «В Америке принципиально не учил язык. Это женская страна». Интервью Романа Кармазина после возвращения в Россию

— Это что такое?

— Новенькому устраивали кучу проверок — будет ли стучать? Носки стирать? Если выдерживал — больше никто к нему не докапывался. Армия — занятная штучка. Не зря там побывал.

— Сколько у вас чемпионских поясов?

— Семь. Все лежат дома. А пояс чемпиона мира обошелся Дону Кингу в 800 долларов. Он не верил, что выиграю титульный бой у Кассима Оумы, не стал заранее заказывать. Потом засуетился. И то купил бракованный — помятый, с дыркой...

Когда в 2003-м я стал чемпионом Европы, год сидел без боев. Никто со мной драться не рвался. Чтобы освободиться от контракта со своим менеджером, отказался от титула. Сам уехал в Америку непонятно к кому. Связался с одним менеджером — тот меня вскоре перепродал Дону Кингу за 25 тысяч долларов.

— Нормально.

— До Кинга он обещал мне бонус в 80 тысяч долларов после первого боя — ничего не дал. За бой обещал 60 тысяч — дал 25. Притащил меня на телевидение: «Скажи «yes». Я как попугай повторил: «Yes». А оказывается, спрашивали — не принуждал ли меня кто-то к подписанию контракта. «Ты читал его? Понял, что там написано?» — «Yes...»

Если наш молодой боксер соберется в Америку, пусть всегда требует перевод того, что дают на подпись. А лучше всего — таскать с собой адвоката. Кинг все сделал, чтобы заменить меня своим же чемпионом Кори Спинксом.

— Которому вы проиграли.

— Я второго такого боя не знаю — лупил Спинкса как собаку, просто убивал! Никто не мог поверить, что мне поражение присудили.

Бокс
Роман Кармазин
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
В Германии заявили о пересечении допустимых границ в высказываниях Маска
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложение для оплаты услуг ЖКХ
В Москве составили топ самых популярных новых достопримечательностей в 2024 году
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
2025-й по восточному календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боксер из Пуэрто-Рико умер спустя неделю после завоевания пояса. В 2024 году он побил рекорд Майка Тайсона

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости