10 ноября, 10:00

Усик вошел в топ-5 самых богатых боксеров мира с состоянием 214 миллионов долларов

Анастасия Пилипенко

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик занял пятое место в рейтинге самых богатых боксеров всех времен по версии портала Give Me Sport, сообщает «Комсомольская правда».

Его состояние оценили в 214 миллионов долларов.

На первом месте оказался американец Флойд Мейвезер с доходом около 400 миллионов долларов. Второе место занял Сауль «Канело» Альварес, заработавший 300 миллионов. Третьим стал Джордж Форман также с 300 миллионами. Четвертое место досталось Мэнни Пакьяо, чей капитал составляет 220 миллионов.

Усик стал единственным украинским боксером в этом списке и одним из немногих действующих чемпионов, попавших в исторический рейтинг самых богатых боксеров мира.

Источник: «Комсомольская правда»
