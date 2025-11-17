Усик освободил титул WBO и утратил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Новым полноправным чемпионом WBO в этом весе стал британец Фабио Уордли.

«WBO объявляет, что сегодня получила официальное сообщение от команды Александра Усика относительно будущего чемпионства по версии WBO в супертяжелом весе. После тщательного обдумывания Усик решил отказаться от титула», — говорится в пресс-релизе WBO.

В организации подчеркнули, что принимают и уважают решение 38-летнего непобежденного бойца.

Усик во второй раз в карьере перестал быть абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Однако он по-прежнему владеет поясами по версиям WBC, WBA, IBO, IBF и The Ring.