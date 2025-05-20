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Ушел из жизни четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов

Камила Абдурахманова
корреспондент

Четырехкратный чемпион России по боксу Александр Шкаликов умер в возрасте 54 лет после продолжительной болезни, сообщается на сайте Федерации бокса Челябинской области.

«Сегодня на 55-м году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Шкаликов — один из самых титулованных воспитанников школы бокса Копейска. Александр Валентинович Шкаликов навсегда останется в памяти как яркий представитель отечественного бокса, человек, чье мастерство, упорство и преданность спорту вдохновляли многих», — говорится в сообщении федерации.

Шкаликов — мастер спорта международного класса. Он четыре раза становился чемпионом России: в 1992, 1993, 1994 и 1995 годах. Также Шкаликов был финалистом Игр доброй воли в 1994 году и участвовал в чемпионатах мира и Европы того же года.

Прощание со Шкаликовым запланировано на 22 мая в Копейске.

Источник: Федерация бокса Челябинской области
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