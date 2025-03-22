Трамп выразил соболезнования в связи со смертью боксера Формана

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью американского боксера Джорджа Формана, который скончался в возрасте в возрасте 76 лет.

«Джордж Форман умер. Это был великий боец! У него, без сомнения, был самый тяжелый и сильный удар в истории бокса. Он был действительно особенным, но прежде всего он был великим человеком, для которого личность была важнее жизни. Я хорошо его знал, и его будет очень не хватать. Передаю самые теплые соболезнования его замечательной семье!» — написал Трамп в соцсети.

Форман был олимпийским чемпионом 1968 года, чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF. Его бой против Мохаммеда Али был признан лучшим в 1974 году и получил название «Грохот в джунглях».

В 1977 году Форман объявил о завершении карьеры и стал рукоположенным служителем в церкви в районе Хьюстона. После 10-летнего перерыва он вернулся в спорт и в возрасте 45 лет вновь стал чемпионом в тяжелом весе, победив 26-летнего Майкла Мурера.