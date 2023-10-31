Фьюри рассказал, как он допустил то, что Нганну смог отправить его в нокдаун

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) рассказал, как он допустил то, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) смог отправить его в нокдаун.

«Я просто немного зазевался — нанес ему один-два удара в упор, чисто, а потом снова бросился на него, чтобы провести еще один удар, и он поймал меня на отходе. Некого винить. Виноват я. Не надо винить тренера, менеджера, катмена. Вините меня, если хотите кого-то винить. Что было, то было. Это бой, а не чечетка. Ты идешь туда и дерешься. Нет никаких оправданий. Я сделал все, что мог, вот и все... Это был тяжелый бой, он был хорошим, сильным парнем», — сказал Фьюри IFL TV.

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.