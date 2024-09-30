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Субханкулов и Венсонг подерутся за пояс WBA Asia 17 октября в Уфе

Руслан Минаев
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Российский боксер Артур Субханкулов (6-0, КО 4) 17 октября в Уфе проведет 10-раундовый бой за пояс WBA Asia во втором полулегком весе против китайца Лиу Венсонг (11-3-1, КО 8) на очередном грандиозном турнире «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Возглавит турнир в Уфе бой двукратного чемпиона мира, финалиста Олимпийских игр-2020, чемпиона Европы-2024 россиянина Муслима Гаджимагомедова (4-0, КО 3), который проведет первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом (22-5-1, КО 13).

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