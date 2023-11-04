Павлович — о том, что дважды отказал Аспиналлу: «Такого не было, это чисто болтовня»

Российский тяжеловес Сергей Павлович прокомментировал слова британца Тома Аспиналла о том, что россиянин дважды отказывался от боя с ним.

«Мне предложили то, к чему я иду. Как я буду от этого отказываться? Я иду к этому всю жизнь — бой за пояс. Аспиналл дважды предлагал бой и я отклонял? Ну, видишь, на третий раз я не отказался. А честно сказать, такого не было. Это чисто болтовня. Причем я тебе скажу так: когда в Лондоне мы виделись, он подходил. Показался приятным парнем, поздоровался, «как дела?»... А потом, когда я увидел все эти разговоры, подумал: «Парень, значит, на медийку работает», — приводит слова Павловича Sport24.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.