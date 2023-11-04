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4 ноября, 23:18

Павлович — о том, что дважды отказал Аспиналлу: «Такого не было, это чисто болтовня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тяжеловес Сергей Павлович прокомментировал слова британца Тома Аспиналла о том, что россиянин дважды отказывался от боя с ним.

«Мне предложили то, к чему я иду. Как я буду от этого отказываться? Я иду к этому всю жизнь — бой за пояс. Аспиналл дважды предлагал бой и я отклонял? Ну, видишь, на третий раз я не отказался. А честно сказать, такого не было. Это чисто болтовня. Причем я тебе скажу так: когда в Лондоне мы виделись, он подходил. Показался приятным парнем, поздоровался, «как дела?»... А потом, когда я увидел все эти разговоры, подумал: «Парень, значит, на медийку работает», — приводит слова Павловича Sport24.

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США. Бой станет соглавным событием вечера.

Сергей Павлович. Павлович — Аспиналл: дата и время боя UFC 295 — во сколько и где смотреть трансляцию

Источник: Sport24
Бокс
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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