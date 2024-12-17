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Сегодня, 05:35

Российский спарринг-партнер Фьюри ответил, в чем феномен британца

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский спарринг-партнер Тайсона Фьюри Алексей Дронов рассказал, в чем он видит феномен британского боксера.

«Мне кажется, его феномен в том, что он очень ловкий, координированный для своих размеров, но это уже все подметили, наверное, ни для кого не секрет, — сказал Дронов «СЭ». — Он взрывной, очень быстрый, и, когда он хочет, он может просто, например, выкинуть многосерийную атаку, удары легкие. Он выбирает, где поставить акцент, то есть он очень хорошо чувствует момент, когда нужно начать атаку. То есть больше именно его мастерство и опыт».

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе завершился победой украинца раздельным решением судей.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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