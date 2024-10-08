Бетербиев: «Я не люблю своих соперников, Бивол мне тоже не нравится»

Российский боксер Артур Бетербиев рассказал о своем отношении к соперникам перед титульным боем против соотечественника Дмитрия Бивола.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между спортсменами состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я их всех не люблю. Бивол мне тоже не нравится. Это же мой соперник. Я выхожу на ринг не для того, чтобы руки пожимать. Пожму ли руку Биволу? Я обязан это сделать. Потому что он протянет мне руку», — заявил Бетербиев в интервью TNT Sports Boxing.

39-летний Бетербиев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBC и WBO. Его рекорд в профессиональном боксе — 20 побед в 20 боях. 33-летний Бивол — чемпион мира по версии WBA Super. На его счету 23 победы и ни одного поражения.