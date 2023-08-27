Владимир Минеев: «Усик же по-русски, по-моему, не понимает. Перестал понимать»

Боец ММА Владимир Минеев, проведший уже несколько месяцев в зоне СВО, заявил в интервью «СЭ», что не будет инициировать драку с украинским боксером Александром Усиком при встрече, условно, на спортивном сборе. Ранее Минеев сказал, что на фронте будет стрелять в Усика.

«Когда у меня это спрашивали, мы говорили про военные действия, — отметил Минеев. — И про то, как Усик себя позиционирует, находясь в форме ВСУ на линии соприкосновения. И, по уставу, я, конечно, должен был стрелять. И сделал бы это. Если бы мы оказались, условно, на сборе — в одном обществе… Да я бы ничего не сделал. Он просто спортсмен, который поддерживает страну, которая находится в состоянии военного конфликта с моей страной.

Хоть он и большой спортсмен, пиетета и какого-то восторга перед ним я не испытываю. Молодец — да, хорошие достижения. И что? И это [позиция Усика] не повод мне брать в руки вилку и идти на него, или нож — и нападать на него. Или даже нападать на него просто [без подручных средств]. Я же не сумасшедший.

О чем мне с ним разговаривать? У меня нет к нему вопросов. Его гражданскую позицию я понимаю. Я об этом уже говорил. О чем мне с ним разговаривать? Он же еще и по-русски, по-моему, не понимает. Перестал понимать».

