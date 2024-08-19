Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:53

Россияне Байсангуров и Узлян проведут бои на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Венесуэле

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские боксеры Хусейн Байсангуров и Тигран Узлян проведут свои поединки на очередном турнире «Ночь чемпионов IBA», который состоится 24 августа в Ла-Гуайра (Венесуэла).

В рамках главного карда Байсангуров (21-1) встретится с аргентинцем Николаса Джара (11-5) в полусреднем весе. Они сразятся за пояс WBA Continental America.

Уэлян (10-1) в 6-раундовом бою будет драться с венесуэльцем Эндером Луцесом (21-1) в весе до 60 кг.

Главным поединком вечера станет противостояние венесуэльца Альберта Рамиреса (18-0) и немцем Адамом Дайнесом (23-2-1), который родился в России.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится в Венесуэле 24 августа.

Бокс
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Чемпионат Италии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Лавров указал на поиск Западом замены украинским руководителям
Российские морпехи уничтожили бронеколонну ВСУ в Курской области
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьмин заявил, что его целью является чемпионство по любой из версий
Новости
RSS RSS
Все новости