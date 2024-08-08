Муртазалиев подтвердил старт переговоров с командой Цзю о защите титула

Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев прокомментировал начало переговоров с командой Тима Цзю о поединке за защиту титула.

«Переговоры только стартовали, и у меня нет никакой конкретной информации. Цзю — сильный боксер и достойный соперник. Будем готовиться. IBF поступила, как ей выгодно, назначив мне защиту титула. В этом нет никакой проблемы», — цитирует Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Последний бой 29-летний Цзю прошел в марте 2024 года, боксер уступил Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. На его счету 24 победы (17 нокаутом) и одно поражение.

31-летний Муртазалиев последний раз выходил на ринг в апреле 2024 года, победив Джека Кулкая нокаутом в 11-м раунде. В его активе 22 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.