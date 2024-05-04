Кудряшов назвал боксера, способного заменить Бетербиева в поединке с Биволом

Чемпион «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в тяжелом весе Дмитрий Кудряшов назвал боксера, который может заменить Артура Бетербиева в бою с Дмитрием Биволом.

«Команде Бивола будет нереально найти альтернативу Бетербиеву. Это уже совершенно иной бой — другого уровня, и с отличающимися гонорарами. Какое имя не назови из боксеров полутяжелого веса, ситуация не сильно изменится. Самым подходящим для замены я вижу британца Джошуа Буатси», — цитирует Кудряшова MMM.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и не успеет восстановиться к дате боя, который должен был состояться 1 июня. Сообщалось, что Биволу подберут нового соперника для боя в Эр-Рияде.