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Сегодня, 14:55

Константин Цзю заявил, что бой его сына Тима Цзю со Спенсером еще не согласован

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю прокомментировал информацию о готовящемся поединке своего сына Тима Цзю против американца Джозефа Спенсера.

«Пока не могу подтвердить информацию по поводу Спенсера, потому что вчера была другая информация. Это точно не на сто процентов решенный вопрос», — сказал Цзю-старший Vprognoze.ru.

Ранее американский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю проведет бой против американца Джозефа Спенсара в апреле. В своем последнем бою в октябре Цзю-младший проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Костя Цзю
Тим Цзю
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