ESPN: бой Усика и Фьюри пройдет в феврале 2024 года

Поединок чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0) за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится в феврале 2024 года, сообщает ESPN.

По данным источника, был изначально был запланирован на 23 декабря, но Фьюри не будет готов к декабрю. Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

28 октября Фьюри победил Франсиса Нганну (17-3) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун.