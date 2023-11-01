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Сегодня, 09:11

ESPN: бой Усика и Фьюри пройдет в феврале 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тайсон Фьюри.
Фото Reuters

Поединок чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) и чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0) за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится в феврале 2024 года, сообщает ESPN.

По данным источника, был изначально был запланирован на 23 декабря, но Фьюри не будет готов к декабрю. Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

28 октября Фьюри победил Франсиса Нганну (17-3) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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