Сегодня, 17:12

Джейк Пол проведет бой против Энтони Джошуа в декабре

Алина Савинова

Американский блогер Джейк Пол сообщил, что проведет бой против бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе британца Энтони Джошуа.

Поединок состоится 19 декабря в Майами (штат Флорида, США).

«Да, это реально. Джейк Пол и Энтони Джошуа сойдутся лицом к лицу в профессиональном поединке в тяжелом весе», — написал Пол в своих соцсетях.

В ноябре блогер должен был провести бой против Джервонты Дэвиса, чемпион мира отказался от поединка.

На счету 28-летнего Пола 12 побед и одно поражение, которое он потерпел от Томми Фьюри в феврале 2023 года. В активе 36-летнего Джошуа 28 побед при четырех поражениях. Британец владел чемпионскими поясами по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.

Джейк Пол
Энтони Джошуа
Бенн победил Юбенка-младшего единогласным решением судей

Takayama

