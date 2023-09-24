Чжан Чжилэй в реванше нокаутировал Джо Джойса в третьем раунде

40-летний супертяжеловес и обладатель временного титула по версии WBO Чжан Чжилэй (26-1) вновь досрочно победил британского боксера Джо Джойса (15-2).

На этот раз Чжилэй закончил бой в третьем раунде, нокаутировав ударом с правой. Джойс выбросил почти столько же силовых ударов, сколько и Чжан, но попал в цель лишь 12 процентов, сообщает статистика CompuBox. Бой состоялся 23 сентября на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Чжилэй в прошлом бою победил Джойса техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 15 апреля в Лондоне, Великобритания.