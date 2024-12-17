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Сегодня, 04:55

Российский спарринг-партнер Фьюри: «Тайсон постоянно себя испытывает»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Дронов рассказал, как проходила подготовка Тайсона Фьюри перед реваншем с Александром Усиком. Дронов был одним из спарринг-партнеров Фьюри в этом лагере.

— Бег здесь раза в два в неделю у нас был, — сказал Дронов «СЭ». — Длинный бег, то есть в горы, на спуске. У нас были спринты в горы — ну, спринты с наклоном. Не то чтобы здесь большие горы, но постоянные перепады, скажем так. И довольно-таки продуктивная работа — уже вчера был последний день, мы делали тоже бег и ускорение, и уже намного легче чувствовалось. И сам Тайсон очень сильно прибавил.

— Удивлял тебя выносливостью своей?

— Я не заметил, что у него какие-то есть с ней проблемы. Он держит темп, если нужно, он ускоряется в гору, даже когда просто бежим. То есть он сам себя всегда заводит, он себя заставляет, где нужно. Постоянно себя испытывает — и не только на беге, [но и] на спаррингах. Каждую сессию выкладывается на полную.

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе завершился победой украинца раздельным решением судей.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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