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Бетербиев: «Мухаммед Али — слишком большая фигура для меня, даже в фантазиях не могу с ним боксировать»

Сергей Разин
корреспондент
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал, с кем в истории бокса ему хотелось бы выйти в ринг.

«Честно, таких фантазий у меня не было. Кумир же остается как наставник и тренер, у меня никогда не было мысли с ним побоксировать. Я не фантазирую. У меня есть тренер из Америки Джон Скалли. Вот он, когда выходил на бой, представлял, как с ним боксирует Мохаммед Али. Такой бой с тенью. Я вообще в шоке от этого — он в голове представляет, будто напротив него Мохаммед Али. Для меня это что-то новое, я не практиковал такое. Выйти с Мохаммедом Али? Нет, он слишком большая фигура для меня. Как я могу с ним даже в мыслях боксировать?» — приводит слова Бетербиева «РБ Спорт».

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: РБ Спорт
Артур Бетербиев
Мохаммед Али
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